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12:20   8 Октября 2019
Россия

Скворцова назвала особо актуальным новый трек «Лидеров России» по медицине

Скворцова назвала особо актуальным новый трек «Лидеров России» по медицине

Министр здравоохранения Вероника Скворцова, выступая на пресс-конференции о нововведениях третьего сезона «Лидеров России», назвала новое направление «Здравоохранение» в программе конкурса особенно актуальным для отрасли.

«Здравоохранение касается каждого россиянина, — сказала Скворцова. — Нам в отрасли нужны стратегические люди, которые могут стратегически планировать структуру здравоохранения. Нам нужны люди, грамотно планирующие кадровую политику».

Как напомнила министр здравоохранения, в России 75 тысяч объектов медицины, обслуживающие 157 тысяч населенных пунктов.

«Это огромная империя, — оценила она. — Мы очень надеемся на конкурс. У меня есть опыт наставничества, молодых людей, которые прекрасно работают в отрасли. Много разных направлений работы, мы видим, что это очень эффективно. Мы благодарны за то, что сначала все наши ребята пройдут через общий конкурс, это поможет профильтровать тех людей, которые пройдут интеллектуальный уровень, профессиональный уровень, но после этого будут тесты, решение кейсов».

У победителей специализации «Здравоохранение» будет возможность занять высокие позиции в Минздраве, региональных министерствах здравоохранения, повысить свою квалификацию в ведущих вузах России. Также в новом сезоне «Лидеров России» добавятся направления «Финансы и технологии» и «Наука».

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Автор: Алиса Денисова
#медицина #скворцова #лидеры россии

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