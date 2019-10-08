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12:05   8 Октября 2019
Весь мир

Бразильские студенты нашли бутылку с письмом от советских моряков

Бразильские студенты нашли бутылку с письмом от советских моряков

Студенты из Бразилии нашли на атлантическом побережье бутылку с посланием на русском языке, сообщила телекомпания Globo. Бутылку на пляже штата Риу-Гранди-ду-Сул  пинал десятилетний брат одной из отдыхающей.

Компанию заинтересовало письмо, но прочесть его они не смогли. Девушка выложила фотографию находки в одной из групп Университета Пелотас в Facebook. Пост собрал около двух тысяч комментариев. Одна из пользователей, знающая русский язык, попыталась перевести послание.

«Адресовано тем, кто не поленился выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции», — говорится в письме.

Предполагается, что под МРХ моряки подразумевали Министерство рыбного хозяйства СССР. Приказы и постановления — «сухой закон» — антиалкогольная кампания, которую начал Михаил Горбачев в 1985 году.

Находку отдали на экспертизу в лабораторию по сохранению и восстановлению артефактов Университета Пелотас. Результат пока неизвестен. Эксперты предполагают, что советские моряки кинули в воду бутылку с рыболовного судна у берегов Гренландии примерно в 1990 году.

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Автор: Саида Габиева
#бразилия #послание #бутылка

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