Бразильские студенты нашли бутылку с письмом от советских моряков

Студенты из Бразилии нашли на атлантическом побережье бутылку с посланием на русском языке, сообщила телекомпания Globo. Бутылку на пляже штата Риу-Гранди-ду-Сул пинал десятилетний брат одной из отдыхающей.

Компанию заинтересовало письмо, но прочесть его они не смогли. Девушка выложила фотографию находки в одной из групп Университета Пелотас в Facebook. Пост собрал около двух тысяч комментариев. Одна из пользователей, знающая русский язык, попыталась перевести послание.

«Адресовано тем, кто не поленился выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции», — говорится в письме.

Предполагается, что под МРХ моряки подразумевали Министерство рыбного хозяйства СССР. Приказы и постановления — «сухой закон» — антиалкогольная кампания, которую начал Михаил Горбачев в 1985 году.

Carta com texto em russo é encontrada dentro de garrafa em Santa Vitória do Palmar https://t.co/7QCbxuwW30 pic.twitter.com/5g7m2Vfz5j — G1RS (@g1rs) 26 сентября 2019 г.

Находку отдали на экспертизу в лабораторию по сохранению и восстановлению артефактов Университета Пелотас. Результат пока неизвестен. Эксперты предполагают, что советские моряки кинули в воду бутылку с рыболовного судна у берегов Гренландии примерно в 1990 году.