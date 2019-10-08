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12:06   8 Октября 2019
Россия

Путин наградил Орденом Мужества астронавта из США Ника Хейга

Путин наградил Орденом Мужества астронавта из США Ника Хейга

Глава государства Владимир Путин приказал наградить астронавта НАСА Ника Хейга Орденом Мужества после аварии на ракете «Союз-ФГ». Указ появился на портале правовой информации.

Формулировка звучит так: «За мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации». 

Напомним, 11 октября прошлого года Хейг вместе с россиянином Алексеем Овчининым на корабле «Союз МС-10» отправились к МКС, однако через несколько минут после старта произошла авария на ракете «Союз-ФГ». Корабль поднялся на 80 километров и смог благополучно приземлиться в 400 километрах от места старта.

В итоге Хейг и Овчинин отправились на орбиту 14 марта 2019 года. 3 октября американец вернулся на Землю вместе с первым астронавтом из ОАЭ Хаззой аль-Мансури.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #космос #орден мужества #хейг

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