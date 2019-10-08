Путин наградил Орденом Мужества астронавта из США Ника Хейга

Глава государства Владимир Путин приказал наградить астронавта НАСА Ника Хейга Орденом Мужества после аварии на ракете «Союз-ФГ». Указ появился на портале правовой информации.

Формулировка звучит так: «За мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации».

Напомним, 11 октября прошлого года Хейг вместе с россиянином Алексеем Овчининым на корабле «Союз МС-10» отправились к МКС, однако через несколько минут после старта произошла авария на ракете «Союз-ФГ». Корабль поднялся на 80 километров и смог благополучно приземлиться в 400 километрах от места старта.

В итоге Хейг и Овчинин отправились на орбиту 14 марта 2019 года. 3 октября американец вернулся на Землю вместе с первым астронавтом из ОАЭ Хаззой аль-Мансури.