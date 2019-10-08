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12:03   8 Октября 2019
Политика

Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Глава правительства Азербайджана Новруз Мамедов подал заявление об отставке. Такую информацию обнародовал председатель Милли меджлиса (парламента) Октай Асадов в ходе заседания парламента во вторник, 8 октября. 

«Премьер-министр Новруз Мамедов подал заявление президенту Азербайджана [Ильхаму Алиеву — ред.] об отставке по собственному желанию», — сказал спикер.

Асадов также поблагодарил Мамедова за деятельность на посту премьер-министра страны. 

Отмечается, что парламент согласился назначить премьер-министром страны помощника президента по экономическим вопросам Али Асадова. Такое решение члены парламента приняли в ходе заседания, организованного на основании представления главы государства Ильхама Алиева.

Пост главы правительства Мамедов занимал с апреля прошлого года. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#отставка #политика #азербайджан #общество

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