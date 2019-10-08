Кириенко заявил, что на конкурс «Лидеры России» уже поступило более 46 тысяч заявок

Более 46 тысяч заявок к настоящему моменту подано для участия в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России».

Об этом во вторник в ходе пресс-конференции сообщил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Начинается новый важный этап. Открывается третий сезон конкурса Лидеры России. Сам проект социального лифта для лучших управленцев страны это решение президента. Нацелено оно на то, чтобы создать условия для реализации», - заявил Кириенко, отметив, что за неполных полтора рабочих дня после регистрации для участия в конкурсе подано 46 570 заявок.

По его словам, самое главное – это решающий момент для многих людей, которые считают, что пробиваются только те, кто обладает родственными связями.

«Всегда хочется поплакаться. Но либо ты продолжаешь разговаривать, либо берешь ответственность за себя, за свою жизнь», - подчеркнул Кириенко.

Также зампред добавил, что участникам конкурса предстоит пройти жесткие экзамены и тесты, в ходе которых честность является принципиальным критерием отбора.

По словам Кириенко важным критерием лидера является умение отдавать, а не брать, поэтому с прошлого года существует подпроект «Сердца лидера».

«Нечистоплотные управленцы не нужны (…) Я убежден, что проиграть в этом конкурсе можно только если побояться принять участие», - отметил он.

Также Кириенко поблагодарил всех наставником и участников – не только победителей, но всех, кто участвовала в конкурсе. По словам Кириенко, их жизнь уже меняется, они почувствовали, что уже могут. А чему еще предстоит научиться.