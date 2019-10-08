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11:43   8 Октября 2019
Россия

Кириенко сообщил о спецтреке для молодых ученых в конкурсе «Лидеры России»

Кириенко сообщил о спецтреке для молодых ученых в конкурсе «Лидеры России»

Замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что в новом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» появится отдельное направление для молодых ученых. Об этом сообщает корреспондент «Политики Сегодня» во вторник, 8 сентября.

«У нас был конкурс общих управленцев, но нас начали трясти с прошлого года, говорили: «Создайте отдельное направление для молодых учёных».  Такое решение принято», — сказал Кириенко на пресс-конференции, посвященной третьему сезону «Лидеров России».

По его словам, в конкурсе появится отдельный трек «Наука и образование». Кроме того, скоро  рассматривается возможность сделать и трек «Здравоохранение». Киренко отметил, что запрос связан с реальной потребностью в назначениях.

«Это большой вызов и невероятная возможность для огромного количества людей», — подчеркнул замглавы Администрации президента РФ.

Конкурс «Лидеры России» направлен на развитие системы социальных лифтов в стране. Проект помогает найти, развивать и поддерживать перспективных руководителей с высоким уровнем лидерских качеств. Конкурс реализует автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» по поручению президента РФ Владимира Путина.

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Автор: Арсений Аскольский
#кириенко #лидеры россии

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