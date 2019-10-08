Врачи в Краснодаре провели первую операцию для девочки из США с родимым пятном на лице

Врачи в Краснодаре провели первую операцию для девочки из США с большим родимым пятном на лице. Шестимесячная Луна Феннер из США страдает от меланоцитарного невуса — большого черного пятна.

Врачи в США помогать ребенку отказались, заявив, что программа операций трудновыполнима. Российские медики увидели фотографии девочки в интернете и предложили свои услуги по лечению девочки. В середине сентября девочка с мамой прилетели в Краснодар, и на днях ребенку сделали первую операцию, передает РИА Новости.

Всего маленькой Луне Феннер предстоит перенести от шести до восьми операций по удалению пятна. Врачи говорят, что со временем пятно может вызвать онкологическое заболевание, поэтому от него необходимо избавиться.

Первая операция длилась около часа, сейчас ребенок чувствует себя хорошо, на лице ей необходимо носить стерильную повязку. Теперь медикам предстоит определить количество времени, которое понадобится ребенку для регенерации кожи, а затем приступить ко второму этапу. Лазерный хирург Павел Попов, который провел операцию, рассказывает, что с девочкой нашел общий язык сразу и проблем с ребенком не было.

Ранее мама Луны Феннер Кэрол рассказывала, как девочку прозвали в интернете «монстром» из-за родимого пятна, а врачи в США отказали им в лечении.