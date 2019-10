Вторжение Турции в Сирию может начаться уже в воскресенье

Новой военной операции Турции в северной Сирии быть. После вчерашних заявлений Дональда Трампа последние сомнения в этом уже отпали.

По мнению Трампа, Турция и Европа должны далее приглядывать за «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии, а США должны уйти. И только если турецкие военные переступят черту, Вашингтон вмешается, экономически:

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...