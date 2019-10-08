Вторжение Турции в Сирию может начаться уже в воскресенье

Новой военной операции Турции в северной Сирии быть. После вчерашних заявлений Дональда Трампа последние сомнения в этом уже отпали.

По мнению Трампа, Турция и Европа должны далее приглядывать за «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии, а США должны уйти. И только если турецкие военные переступят черту, Вашингтон вмешается, экономически:

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2019 г.

Обычно подобные заявления делаются только для того, чтобы оправдать сдачу «партнера», а потому во всем этом фарсе осталось выяснить, когда, где и какими силами ударит Анкара? А еще, где она в конце концов должна остановиться?

Американцы своих не бросают

Американцы «никогда не бросают своих союзников», и в этом курды уже не раз могли убедиться. Первый раз их «не бросили» в октябре 2017-го, когда курдов вынудили при молчаливом согласии Вашингтона покинуть город Киркук в Ираке. Второй раз американские военные спокойно смотрели «на страдания» Африна в 2018-ом и ничего не делали, чтобы спасти от турок своих верных союзников. А скоро мы увидим и третий акт этой трагикомедии – на восточном берегу Евфрата.

По данным турецкой разведки, которые вчера озвучил президент Реджеп Эрдоган, американские военные спешно покидают зону проведения турецкой операции, и делают они это под уже ставшие привычными в таких случаях упреки курдов в адрес Вашингтона.

Хотя с чего это курды вдруг решили, что они стали для США своими? Они, как и многие иные «союзники», и не только на Ближнем Востоке, всегда были для американцев только инструментом. И не более того. Истинных друзей в регионе у них там нет и никогда не было. Даже Израиль во времена Барака Обамы почувствовал, что рано или поздно может настать время, когда «спасение утопающих станет делом рук самих утопающих». И тем более, это касается каких-то там диких курдов.

У американцев, как и у британцев, все просто. Сменились обстоятельства, сменились и интересы, а значит, сменились и «союзники».

Как сдать курдов, но без политических последствий

Решение Дональда Трампа сдать курдов не было спонтанным. Еще в декабре 2018 года между ним и Эрдоганом было заключено соглашение, по которому турецкие военные должны были быть допущены в контролируемые курдами и американцами северные районы Сирии для зачисток ячеек курдских «террористических формирований» (в терминологии Анкары).

Именно это должно было стать частью плана по окончанию сирийской войны и именно тогда Трамп впервые объявил о том, что американские парни должны вернуться из Сирии домой. Но буквально через пару месяцев все изменилось. Все договоренности были забыты, а США начали проводить мощнейший прессинг не только в отношении России, но и Китая и даже Турции.

Пришло время Джона Болтона и прочих американских ястребов, то есть время провокаций в Солсбери (нагнетания антироссийской истерии в Европе), попыток переворота в Венесуэле, развертывания новых американских сил в Восточной Европе, отмены вывода американцев из Сирии, начала блокады Ирана и торговой войны с Китаем.

Но прошло полтора года, а политика жесткого давления не принесла результатов. Вашингтон решил сменить «гнев на милость». Внезапно Вашингтон изменил позицию по России, Китаю, Ирану и Сирии. Отставка Болтона была маркером этих изменений, а сегодня мы видим уже и результаты.

А причиной такой смены стали президентские выборы в США. Трамп осознал, что давление не дает результатов. К осени 2020 года побед на внешнеполитическом поле не будет. Наоборот, американцы могут почувствовать, что это именно они постепенно становятся мировым изгоем (на что им по большей части наплевать) и это уже начинает бить по их карманам (а вот это важно).

А потому смена риторики и смягчение американских позиций по всем фронтам – это вынужденная мера с их стороны, которая вероятнее всего закончится к декабрю 2020, когда следующий американский президент перестанет в этом нуждаться. А значит надо спешить воспользоваться случаем и додавить ситуацию до конца за оставшееся время.

Что делать с курдами

Руководство Рожавы (сирийского Курдистана) прекрасно отдает себе отчет в создавшейся ситуации. Оно понимает, что американцы оставили их на съедение турецкой армии, и они обречены на поражение еще до начала силовой операции Анкары. А потому одновременно с заявлениями, что курды будут сражаться до конца, их представители прощупывают пути отхода и ищут для себя новых покровителей в лице Дамаска и Москвы. Вчера советник в администрации Автономии севера и востока Сирии (AANES) Бадран Джакурд заявил, что России и сирийскому правительству необходимо взять ситуацию под свой контроль и защитить курдов от вторжения.

При этом, по его словам, курды «всегда признавали и верили в важность серьезного диалога с Дамаском, и Россия могла бы сыграть в этом роль».

Еще пару месяцев назад курды горделиво отвергали все предложения «о диалоге». Москва и Дамаск этого, конечно, не забыли. А потому самым разумным для них будет дать Эрдогану возможность при помощи победоносной войны поднять свой рейтинг и одновременно припереть хитрых курдов к стенке, чтобы у тех не оставалось пространства для маневра. А уж затем начинать переговоры и быстро оформлять новое устройство будущей Сирии. А еще Москва «должна» Анкаре за понимание ее интересов в Идлибе в августе 2019-го.

Со стороны России и Дамаска в вопросе начала операции турецкой армии, вероятно, не последует никаких возражений, кроме официального возмущения об очередном акте агрессии и неуважения сирийского суверенитета. Без протестов для протокола в современном, полном условностей политическом мире просто нельзя. А по сути турецкие военные уже очень скоро будут загонять курдов в расставленные Москвой сети, и она поэтому будет такую операцию только приветствовать. Судя по всему, до начала военной операции остаются считанные дни.

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