Карта передвижных прививочных пунктов появилась на сайте правительства Подмосковья

Интерактивная карта, на которой изображены все мобильные пункты, в которых можно сделать прививку от гриппа, появилась на сайте правительства Подмосковья. С ее помощью можно узнать расположение и время работы пункта.

В сообщении правительства области говорится, что жителям Подмосковья не обязательно обращаться в поликлинику, чтобы делать прививку. Для этих целей работают специальные мобильные комплексы. В основном они располагаются в местах массового пребывания людей — у железнодорожных станций, магазинов, торговых центров. Для того, чтобы пройти вакцинацию, при себе необходимо иметь паспорт и полис.

Мобильные пункты работают на территории 29 муниципалитетов. Кампания по иммунизации населения против гриппа началась на территории Московской области 9 сентября. Всего в этом году, по предварительным расчетам, прививки сделают 3,6 миллиона человек.