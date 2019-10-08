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11:28   8 Октября 2019
Весь мир

Иран предостерег Турцию от военных действий в Сирии

Иран предостерег Турцию от военных действий в Сирии

МИД Ирана предостерег Турцию от военных действий на территории Сирии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном иранским внешнеполитическим ведомством во вторник, 8 октября.

«Этот шаг, если он будет предпринят, не только не устранит озабоченность Турции за безопасность, но и приведет к обширному материальному и гуманитарному ущербу», — заявил МИД.

Ведомство подчеркнуло, что Иран выступает против любых военных операций и готов содействовать установлению немедленного контакта с Турцией и Сирией для разрешения возникшей ситуации мирным путем.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение о проведении операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Ее целью станет очистка приграничной территории от сил самообороны сирийских курдов, создание в регионе зоны безопасности, а также для размещения сирийских беженцев.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #турция #иран

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