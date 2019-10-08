Депутат Калашников считает, что самолеты в Грузию из РФ полетят в ближайшее время

Авиасообщение между РФ и Грузией может возобновиться в самое ближайшее время, заверил 8 октября глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Во вторник по итогам встречи с представителями оппозиционной фракции «Альянс патриотов Грузии» Калашников сделал заявление о восстановлении авиасообщения между Россией и Грузией.

«Конкретных сроков я вам сейчас не назову. Думаю, что в самое ближайшее время мы могли бы на это рассчитывать», — сказал он.

Ранее Россия призывала власти Грузии обеспечить безопасность туристов, напомнил Калашников. Он подчеркнул, что сейчас в Грузии «нет таких эксцессов», однако добавил, что политики должны проявить свою волю и сделать в этой связи заявления.

Отношения Грузии и РФ испортились после того, как российские депутаты приняли участие в международной конференции православия, которая проходила в Тбилиси. Массовые акции протеста захлестнули грузинскую столицу. Президент РФ Владимир Путин на этом фоне подписал указ о приостановке авиасообщения из России в Грузию.