Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Количество лесничих может увеличиться вдвое к 2022 году

Количество лесничих может увеличиться вдвое к 2022 году

ВС России получили более 2,3 тысяч единиц военной техники в этом году

ВС России получили более 2,3 тысяч единиц военной техники в этом году
Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Украине предстоит выплатить 3,3 миллиарда долларов на погашение госдолга в этом году

Украине предстоит выплатить 3,3 миллиарда долларов на погашение госдолга в этом году
Песков заявил, что США не уведомили о выводе своих войск из Сирии

Песков заявил, что США не уведомили о выводе своих войск из Сирии

 Песков отметил, что дружелюбный настрой Трампа к РФ расходится с реальными шагами

Песков отметил, что дружелюбный настрой Трампа к РФ расходится с реальными шагами
Количество лесничих может увеличиться вдвое к 2022 году

Количество лесничих может увеличиться вдвое к 2022 году

ВС России получили более 2,3 тысяч единиц военной техники в этом году

ВС России получили более 2,3 тысяч единиц военной техники в этом году
Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Украине предстоит выплатить 3,3 миллиарда долларов на погашение госдолга в этом году

Украине предстоит выплатить 3,3 миллиарда долларов на погашение госдолга в этом году
Песков заявил, что США не уведомили о выводе своих войск из Сирии

Песков заявил, что США не уведомили о выводе своих войск из Сирии

 Песков отметил, что дружелюбный настрой Трампа к РФ расходится с реальными шагами

Песков отметил, что дружелюбный настрой Трампа к РФ расходится с реальными шагами
11:37   8 Октября 2019
Россия

Депутат Калашников считает, что самолеты в Грузию из РФ полетят в ближайшее время

Депутат Калашников считает, что самолеты в Грузию из РФ полетят в ближайшее время

Авиасообщение между РФ и Грузией может возобновиться в самое ближайшее время, заверил 8 октября глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. 

Во вторник по итогам встречи с представителями оппозиционной фракции «Альянс патриотов Грузии» Калашников сделал заявление о восстановлении авиасообщения между Россией и Грузией. 

«Конкретных сроков я вам сейчас не назову. Думаю, что в самое ближайшее время мы могли бы на это рассчитывать», — сказал он.

Ранее Россия призывала власти Грузии обеспечить безопасность туристов, напомнил Калашников. Он подчеркнул, что сейчас в Грузии «нет таких эксцессов», однако добавил, что политики должны проявить свою волю и сделать в этой связи заявления. 

Отношения Грузии и РФ испортились после того, как российские депутаты приняли участие в международной конференции православия, которая проходила в Тбилиси. Массовые акции протеста захлестнули грузинскую столицу. Президент РФ Владимир Путин на этом фоне подписал указ о приостановке авиасообщения из России в Грузию. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #грузия #авиасообщение #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...