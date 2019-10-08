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11:17   8 Октября 2019
Россия

Грузия надеется на восстановление авиасообщения с Россией в течение полугода

Грузия надеется на восстановление авиасообщения с Россией в течение полугода

Грузия надеется на восстановление авиасообщения с Россией в течение полугода. Об этом заявил директор «Объединения аэропортов Грузии» Георгий Чоговадзе. 

В интервью изданию «Резонанси» Чоговадзе заявил, что запрет на авиасообщение с Россией существенно сказался на туризме, но все же граждане страны настроены оптимистично. Он также отметил, что выросло количество рейсов в Грузию из стран ЕС. Чоговадзе сообщил, что пока нет никаких точных данных о восстановлении авиаперелетов, но все выражают надежду, что это произойдет в ближайшие полгода. 

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено по указу президента РФ Владимира Путина с начала июля. Такое решение в Кремле приняли, чтобы обезопасить россиян после масштабных антироссийских митингов, прошедших в Тбилиси.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что властям страны нужно налаживать отношения с Россией. Кроме того, глава МИД Грузии заявил, что страна хочет как можно скорее наладить прямые рейсы с РФ

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #грузия #авиасообщение

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