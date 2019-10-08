Правительство Ростовской области опровергло отставку губернатора

Глава Ростовской области Василий Голубев не планирует уходить в отставку, у него плотный график мероприятий на ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона во вторник, 8 октября.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, писала о возможной волне губернаторских отставок во второй половине октября. Она якобы затронет регионы, где в 2020 году должны пройти выборы глав.

В материале говорилось, что есть заинтересованные в отставке Голубева, но при этом он может сохранить должность.

«Василий Юрьевич уже говорил, что не планирует уходить в отставку, и на данный момент позиция не меняется», — отметил источник агентства.

По его словам, при принятии решения о следующем сроке для губернатора будет важно мнение жителей области и президента.

Голубев занимает пост главы Ростовской области с 2010 года. В 2015 году его переизбрали.