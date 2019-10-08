Восемь человек в один день приговорили к смертной казни во Вьетнаме

Семеро мужчин и одна женщина приговорены к смертной казни по решению суда Вьетнама. Об этом 8 октября сообщает газета Vietnam Express.

По информации СМИ, приговоренные к смертной казни мужчины и женщина состояли в преступной группировке и ввозили во Вьтнам тяжелые наркотики, в том числе героин. Издание сообщает, что одного участника группировки приговорили к пожизненному заключению. Всех приговоренных арестовали в июле 2018 года.

Следствие выяснило, что сначала наркотики доставлялись в порт Дананг, а затем через не имеющий выхода к морю Лаос распределялись по территории Вьетнама.

Издание сообщает, что в этот же день суд провинции Сон Ла, расположенной на севере Вьетнама, приговорил еще троих подсудимых к смертной казни. Их тоже обвинили в распространении наркотиков и запрещенных веществ. Еще двое человек получили пожизненное, а один «отделался» 18 годами тюрьмы.

Согласно вьетнамскому законодательству за хранение контрабанды более 600 граммов героина или более 2,5 килограмм амфетамина предусматривается смертная казнь.