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 Восемь человек в один день приговорили к смертной казни во Вьетнаме

Восемь человек в один день приговорили к смертной казни во Вьетнаме

11:09   8 Октября 2019
Общество

Восемь человек в один день приговорили к смертной казни во Вьетнаме

Восемь человек в один день приговорили к смертной казни во Вьетнаме

Семеро мужчин и одна женщина приговорены к смертной казни по решению суда Вьетнама. Об этом 8 октября сообщает газета  Vietnam Express.

По информации СМИ, приговоренные к смертной казни мужчины и женщина состояли в преступной группировке и ввозили во Вьтнам тяжелые наркотики, в том числе героин. Издание сообщает, что одного участника группировки приговорили к пожизненному заключению. Всех приговоренных арестовали в июле 2018 года. 

Следствие выяснило, что сначала наркотики доставлялись в порт Дананг, а затем через не имеющий выхода к морю Лаос распределялись по территории Вьетнама.

Издание сообщает, что в этот же день суд провинции Сон Ла, расположенной на севере Вьетнама, приговорил еще троих подсудимых к смертной казни. Их тоже обвинили в распространении наркотиков и запрещенных веществ. Еще двое человек получили пожизненное, а один «отделался» 18 годами тюрьмы. 

Согласно вьетнамскому законодательству за хранение контрабанды более 600 граммов героина или более 2,5 килограмм амфетамина предусматривается смертная казнь. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #смертная казнь #наркотики #общество #вьетнам

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