Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Грузия надеется на восстановление авиасообщения с Россией в течение полугода

Грузия надеется на восстановление авиасообщения с Россией в течение полугода

 Правительство Ростовской области опровергло отставку губернатора

Правительство Ростовской области опровергло отставку губернатора

Украине предстоит выплатить 3,3 миллиарда долларов на погашение госдолга в этом году

Украине предстоит выплатить 3,3 миллиарда долларов на погашение госдолга в этом году

 Минск готов заняться разработкой декларации о неразмещении РСМД

Минск готов заняться разработкой декларации о неразмещении РСМД
Восемь человек в один день приговорили к смертной казни во Вьетнаме

Восемь человек в один день приговорили к смертной казни во Вьетнаме

Полиция Гонконга предъявила обвинения в бунте 13-летнему подростку

Полиция Гонконга предъявила обвинения в бунте 13-летнему подростку
Грузия надеется на восстановление авиасообщения с Россией в течение полугода

Грузия надеется на восстановление авиасообщения с Россией в течение полугода

 Правительство Ростовской области опровергло отставку губернатора

Правительство Ростовской области опровергло отставку губернатора

Украине предстоит выплатить 3,3 миллиарда долларов на погашение госдолга в этом году

Украине предстоит выплатить 3,3 миллиарда долларов на погашение госдолга в этом году

 Минск готов заняться разработкой декларации о неразмещении РСМД

Минск готов заняться разработкой декларации о неразмещении РСМД
Восемь человек в один день приговорили к смертной казни во Вьетнаме

Восемь человек в один день приговорили к смертной казни во Вьетнаме

Полиция Гонконга предъявила обвинения в бунте 13-летнему подростку

Полиция Гонконга предъявила обвинения в бунте 13-летнему подростку
11:11   8 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Украине предстоит выплатить 3,3 миллиарда долларов на погашение госдолга в этом году

Украине предстоит выплатить 3,3 миллиарда долларов на погашение госдолга в этом году

Власти Украины до конца этого года должны направить около 3,3 миллиарда долларов на погашение госдолга. Об этом сообщили в Минфине страны во вторник, 8 октября.

В министерстве отметили, что в четвертом квартале по внешнему долгу необходимо выплатить около 400 миллионов долларов, по внутренним долгам — 2,88 миллиарда долларов.

Ранее правительство Украины утвердило стратегию управления госдолгом. В документе говорится, что к 2020 году долги Киева уменьшатся до 49 процентов ВВП против 60 процентов в 2019 году. При этом в 2017 году он составлял 61,5 процента от ВВП. 

Эксперты же считают, что подобное сокращение долга возможно лишь при стабильном экономическом росте, сокращения ставки заимствований, которые Киев должен продолжать привлекать для расчета по старым долгам. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#украина #экономика #госдолг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...