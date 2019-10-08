Украине предстоит выплатить 3,3 миллиарда долларов на погашение госдолга в этом году

Власти Украины до конца этого года должны направить около 3,3 миллиарда долларов на погашение госдолга. Об этом сообщили в Минфине страны во вторник, 8 октября.

В министерстве отметили, что в четвертом квартале по внешнему долгу необходимо выплатить около 400 миллионов долларов, по внутренним долгам — 2,88 миллиарда долларов.

Ранее правительство Украины утвердило стратегию управления госдолгом. В документе говорится, что к 2020 году долги Киева уменьшатся до 49 процентов ВВП против 60 процентов в 2019 году. При этом в 2017 году он составлял 61,5 процента от ВВП.

Эксперты же считают, что подобное сокращение долга возможно лишь при стабильном экономическом росте, сокращения ставки заимствований, которые Киев должен продолжать привлекать для расчета по старым долгам.