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10:56   8 Октября 2019
Россия

Путин выразил соболезнования в связи со смертью вице-спикера Совфеда Евгения Бушмина

Путин выразил соболезнования в связи со смертью вице-спикера Совфеда Евгения Бушмина

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной вице-спикера Совфеда Евгения Бушмина. Текст соболезнования от имени Путина на гражданской панихиде зачитал замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. 

По словам Владимира Путина, вице-спикер был был авторитетным общественным и государственным деятелем и профессионалом своего дела. Путин отметил, что Бушмин всегда работал с полной отдачей. Он решал общественные задачи и внес большой вклад в развитие парламентаризма в России.

Во вторник, 8 октября, в ритуальном зале Центральной клинической больницы проходит церемония прощания с вице-спикером Совфеда Евгением Бушминым. Он скончался после долгой болезни в воскресенье, 6 октября. Евгению Бушмину был 61 год. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #совфед #политика

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