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 Правительство Ростовской области опровергло отставку губернатора

Правительство Ростовской области опровергло отставку губернатора

Украине предстоит выплатить 3,3 миллиарда долларов на погашение госдолга в этом году

Украине предстоит выплатить 3,3 миллиарда долларов на погашение госдолга в этом году

 Минск готов заняться разработкой декларации о неразмещении РСМД

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10:49   8 Октября 2019
Россия

iPhone 11 Pro украли у москвички через неделю после старта продаж

iPhone 11 Pro украли у москвички через неделю после старта продаж

Новый iPhone 11 Pro украли у девушки в Москве через неделю после начала официальных продаж, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Полицейские возбудили дело.

Отмечается, что у девушки 1999 года рождения вытащили Phone 11 Pro из кармана пальто. Это случилось 27 сентября. Стоимость смартфона — 105 тысяч рублей. Уголовное дело заведено по статье 158 УК РФ (Кража).

Напомним, американская корпорация Apple 10 сентября представила три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Официально продажи в России стартовали 20 сентября. Самый дорогой мобильный телефон — iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт стоит 131,9 тысячи рублей.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #полиция #iphone #кража

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