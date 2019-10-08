iPhone 11 Pro украли у москвички через неделю после старта продаж

Новый iPhone 11 Pro украли у девушки в Москве через неделю после начала официальных продаж, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Полицейские возбудили дело.

Отмечается, что у девушки 1999 года рождения вытащили Phone 11 Pro из кармана пальто. Это случилось 27 сентября. Стоимость смартфона — 105 тысяч рублей. Уголовное дело заведено по статье 158 УК РФ (Кража).

Напомним, американская корпорация Apple 10 сентября представила три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Официально продажи в России стартовали 20 сентября. Самый дорогой мобильный телефон — iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт стоит 131,9 тысячи рублей.