Актер Дмитрий Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Таково официальное заключение следствия по делу, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

Отмечается, что в период с 6 по 15 октября 2017 года актер находился в реабилитационном центре «Феникс» в Подмосковье. Актер неоднократно жаловался сотрудникам лечебного учреждения на боль в ноге и плохое самочувствие. Однако директор центра игнорировала жалобы Марьянова и отказывалась доставить его в больницу. Женщина также запретила вызывать скорую помощь актеру, намереваясь продолжить его лечение в своем медцентре.

По версии следствия, врачи смогли бы спасти Марьянова, если бы актера вовремя направили в другое медицинское учреждение. Директора центра «Феникс» обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека (максимальная санкция - до шести лет лишения свободы), а также по статье оставление в опасности (максимальное наказание - до одного года лишения свободы).

Уголовное дело направлено в суд.

Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет.