Полиция выставила счет в суде организаторам беспорядков на 18 миллионов рублей

Полиция Москвы хочет взыскать с организаторов прошедших в столице 27 июля и 3 августа незаконных митингов почти 18 миллионов рублей, потраченных на поддержание порядка и обеспечение безопасности на улицах города в эти дни.

Как сообщает во вторник Главное управление МВД по Москве, иски к блогеру Алексею Навальному и к его сторонникам – Любови Соболь и Георгию Албурову на общую сумму 17,8 миллиона рублей поданы в Симоновский районный суд столицы. С представителей так называемой «оппозиции» полиция хочет взыскать материальные затраты на поддержание порядка и безопасности в столице в дни проведения несанкционированных протестных акций, а именно на оплату труда, вызванных на работу в выходные дни дополнительных сотрудников, на оплату топлива для полицейских автомобилей и других затрат правоохранительных органов. По мнению руководства столичного главка полиции, организаторы массовых беспорядков должны возместить заплатить за последствия своих противозаконных действий.

Напомним, ранее об убытках, понесенных во время незаконных митингов в Москве 27 июля и 3 августа текущего года сообщили многие столичные предприниматели и службы. В частности, ресторан «Армения» уже взыскал с навальнистов 241 тысячу рублей, «Мосгортранс» взыскал 1,2 миллиона рублей, компания «Автомобильные дороги» взыскала 3,4 миллиона рублей, а Московский метрополитен – 54 тысячи рублей. В то же время компания «М.Такси коммуникация» подала к организаторам массовых беспорядков иск на 787 тысяч рублей, а «Флай авто» пытается взыскать с них миллиард рублей.