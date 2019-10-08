Минск готов заняться разработкой декларации о неразмещении РСМД

Минск готов заняться разработкой декларации о неразмещении ракет средней и малой дальности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, имеет смысл провести встречу и обсудить этот вопрос, так как проблема действительно актуальна. Лукашенко предложил провести переговоры в Минске. Он также отметил, что Белоруссия готова как инициировать разработку политической декларации, так и взять эту работу на себя.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности прекратил действие в начале августа 2019 года. Причем власти США заявили о выходе из него, обвинив Москву в его длительном нарушении. В России обвинения отвергают.

Ранее тему выхода США из ДРСМД обсудили главы министерств иностранных дел РФ и Франции. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет первой размещать запрещенные ранее ДРСМД ракеты.