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 Минск готов заняться разработкой декларации о неразмещении РСМД

Минск готов заняться разработкой декларации о неразмещении РСМД
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10:33   8 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Минск готов заняться разработкой декларации о неразмещении РСМД

Минск готов заняться разработкой декларации о неразмещении РСМД

Минск готов заняться разработкой декларации о неразмещении ракет средней и малой дальности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, имеет смысл провести встречу и обсудить этот вопрос, так как проблема действительно актуальна. Лукашенко предложил провести переговоры в Минске. Он также отметил, что Белоруссия готова как инициировать разработку политической декларации, так и взять эту работу на себя. 

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности прекратил действие в начале августа 2019 года. Причем власти США заявили о выходе из него, обвинив Москву в его длительном нарушении. В России обвинения отвергают.

Ранее тему выхода США из ДРСМД обсудили главы министерств иностранных дел РФ и Франции. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет первой размещать запрещенные ранее ДРСМД ракеты.

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Автор: Ольга Воскресенская
#политика #белоруссия #весь мир #лукашенко #рсмд

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