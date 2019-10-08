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10:25   8 Октября 2019
Россия

Токаев заявил, что в Нур-Султане «нет уюта»

Токаев заявил, что в Нур-Султане «нет уюта»

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев возмутился, что в Нур-Султане нет единой градостроительной политики и нет уюта. Глава государства предложил разукрасить столицу.

На совещании по развитию Нур-Султана он отметил, что улицы не оформлены в единой гармоничной стилистике. Кроме того, столица Казахстана эклектична: здания построены в разных стилях, отметил президент.

«И, самое главное, — нет уюта в столице», — сказал Токаев.

По его словам, в Нур-Султане «нет ощущения, что за городом внимательно следят, нет хозяина». Кроме того, в городе мало зелени и «трескается асфальт», считает глава государства.

Токаев заявил, что в Нур-Султане «нет уюта»

Президент предложил «разукрашивать город» и следить за ним. Он поручил главам районов лично следить за каждым зданием, а не «сидеть в кабинетах».

«Я поручаю разработать единый дизайн-код для оформления городских улиц и зданий, это мое строжайшее поручение акимату (администрации)», — заявил Токаев.

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Автор: Арсений Аскольский
#казахстан #токаев #нур-султан

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