Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев возмутился, что в Нур-Султане нет единой градостроительной политики и нет уюта. Глава государства предложил разукрасить столицу.

На совещании по развитию Нур-Султана он отметил, что улицы не оформлены в единой гармоничной стилистике. Кроме того, столица Казахстана эклектична: здания построены в разных стилях, отметил президент.

«И, самое главное, — нет уюта в столице», — сказал Токаев.

По его словам, в Нур-Султане «нет ощущения, что за городом внимательно следят, нет хозяина». Кроме того, в городе мало зелени и «трескается асфальт», считает глава государства.

Президент предложил «разукрашивать город» и следить за ним. Он поручил главам районов лично следить за каждым зданием, а не «сидеть в кабинетах».