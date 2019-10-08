Грабитель украл у безработного москвича семь миллионов рублей

Неработающего москвича ограбили на улице, украв семь миллионов рублей. Об этом 8 октября сообщил представитель пресс-службы столичного главка полиции, пишет РИА Новости.

По информации агентства, неработающий гражданин 1980 года рождения написал заявление в полицию. Он рассказал, что планировал приобрести автомобиль, поэтому приехал на встречу в офис на улице Шаболовка, где встретился с неизвестным, который оказался злоумышленником и его обокрал.

«Неизвестный против его воли открыто похитил у него сумку, в которой находились личные средства заявителя — семь миллионов рублей», — рассказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».