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10:23   8 Октября 2019
Россия

Грабитель украл у безработного москвича семь миллионов рублей

Грабитель украл у безработного москвича семь миллионов рублей

Неработающего москвича ограбили на улице, украв семь миллионов рублей. Об этом 8 октября сообщил представитель пресс-службы столичного главка полиции, пишет РИА Новости. 

По информации агентства, неработающий гражданин 1980 года рождения написал заявление в полицию. Он рассказал, что планировал приобрести автомобиль, поэтому приехал на встречу в офис на улице Шаболовка, где встретился с неизвестным, который оказался злоумышленником и его обокрал. 

«Неизвестный против его воли открыто похитил у него сумку, в которой находились личные средства заявителя — семь миллионов рублей», — рассказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». 

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Автор: Софья Белоцерковская
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