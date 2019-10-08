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10:17   8 Октября 2019
Россия

Юмашева прокомментировала допрос в аэропорту США

Юмашева прокомментировала допрос в аэропорту США

Депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала допрос в аэропорту США. По ее словам, ситуация стала для нее «неприятным явлением». 

Юмашева отметила, что такое поведение со стороны США становится определенной тенденцией. Депутат вспомнила, как недавно Соединенные Штаты не выдали визы российским дипломатам для посещения Генассамблеи ООН. 

«Наверное, это звенья одной цепи», — заявила депутат Госдумы в эфире телеканала «Россия 24».

Инга Юмашева отметила, что власти Вашингтона хотят «набрать очки» на теме России, но американский народ здесь ни при чем. Москве не нужно поддаваться на такие провокации со стороны властей, считает парламентарий.

5 октября депутата Госдумы Ингу Юмашеву задержали сотрудники ФБР в аэропорту Нью-Йорка. Парламентарий прибыла в США на форум по улучшению российско-американских отношений. Юмашеву около часа допрашивали, а затем предложили продолжить общение в одном из кафе.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #политика #юмашева

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