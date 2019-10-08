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Полиция Гонконга предъявила обвинения в бунте 13-летнему подростку

Полиция Гонконга предъявила обвинения в бунте 13-летнему подростку
10:27   8 Октября 2019
Весь мир

Полиция Гонконга предъявила обвинения в бунте 13-летнему подростку

Полиция Гонконга предъявила обвинения в бунте 13-летнему подростку

Гонконгская полиция предъявила обвинения 26 участникам бунта, задержанным в воскресенье в районе Вань Чай.

В числе обвиняемых, как сообщает местная телерадиокорпорация RTHK,14 мужчин и 12 женщин – все местные жители в возрасте от 13 до 33 лет. Всем 26 задержанным, после проведения расследования и юридических консультаций, предъявлено обвинение в бунте. При этом 14 человек из этой группы дополнительно обвиняются в нарушении запрета на ношение масок, который вступил в силу в минувшую субботу, 4 октября.

В воскресенье, 6 октября, с протестом против принятого закона, запрещающего участникам массовых собраний и мероприятий использовать любые предметы, закрывающие лицо, на улицы Гонконга вышли десятки тысяч человек. Многие протестующие по-прежнему использовали маски, за что, согласно новому закону, могут быть наказаны штрафом в размере до 25 тысяч гонконгских долларов (примерно 3,2 тысячи долларов США), либо лишением свободы сроком до года.

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Автор: Александр Люблинский
#политика #полиция #общество #весь мир #протесты #гонконг #задержанные

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