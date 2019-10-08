Трамп заявил, что США создают «гениальные» новые вооружения

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Штаты разрабатывают новые виды вооружений, «которые никто не может даже себе представить». В частности, речь идет о «гениальных» подводных лодках, сообщает портал Yahoo News.

Речь об этом зашла во вторник, 8 октября, во время подписания торгового соглашения с Японией.

«В течение четырех-пяти недель мы сделаем пару остановок, некоторые (вооружения) мы показываем, некоторые – нет. Но мы модернизировали и обновили наши ядерные (вооружения)», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что специалисты разрабатывают «гениальные» субмарины, о «которых никто даже не может подумать».

На минувшей недели в Китае прошел масштабный военный парад в честь 70-й годовщины образования КНР. На нем китайские военнослужащие продемонстрировали новое вооружение, в частности, межконтинентальные баллистические ракеты, сверхзвуковые крылатые ракеты.