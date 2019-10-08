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10:12   8 Октября 2019
Весь мир

Трамп заявил, что США создают «гениальные» новые вооружения

Трамп заявил, что США создают «гениальные» новые вооружения

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Штаты разрабатывают новые виды вооружений, «которые никто не может даже себе представить». В частности, речь идет о «гениальных» подводных лодках, сообщает портал Yahoo News.

Речь об этом зашла во вторник, 8 октября, во время подписания торгового соглашения с Японией.

«В течение четырех-пяти недель мы сделаем пару остановок, некоторые (вооружения) мы показываем, некоторые – нет. Но мы модернизировали и обновили наши ядерные (вооружения)», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что специалисты разрабатывают «гениальные» субмарины, о «которых никто даже не может подумать».  

На минувшей недели в Китае прошел масштабный военный парад в честь 70-й годовщины образования КНР. На нем китайские военнослужащие продемонстрировали новое вооружение, в частности, межконтинентальные баллистические ракеты, сверхзвуковые крылатые ракеты. 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #трамп #вооружение

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