Пушков заявил о желании Евросоюза улучшить отношения с Россией

Евросоюз устал от санкций и хочет войти в новый цикл отношений с РФ. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее сенатор Пушков принял участие в панельной дискуссии на Украине на 15-ой конференции европейских регионов и городов в Зальцбурге.

По его мнению, австрийская аудитория устала от конфликта ЕС с РФ, она также устала от санкций. Он подчеркнул, что подобные настроения присутствуют в Италии, Франции, Греции, Испании, Словении и на Кипре.

«В немецких бизнес-кругах примерно такие же настроения — усталость от санкций, желание смотреть в будущее и понимание того, что пора уже уходить из конфронтационного цикла в некий новый цикл отношений с Россией», — сказал Пушков.

Пушков отметил, что на данный момент у европейцев сложные отношения с администрацией президента США Дональда Трампа. Мощь Китая все больше нарастает, поэтому в таких условиях Россия — естественный партнер для Европы, усиливающий европейский потенциал.

Российский сенатор отметил, что неслучайно президент Франции Эммануэль Макрон начал сближаться с Москвой. Таким образом он выразил глубинный тренд, существующий в Европе.