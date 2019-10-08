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10:06   8 Октября 2019
Россия

Пушков заявил о желании Евросоюза улучшить отношения с Россией

Пушков заявил о желании Евросоюза улучшить отношения с Россией

Евросоюз устал от санкций и хочет войти в новый цикл отношений с РФ. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. 

Ранее сенатор Пушков принял участие в панельной дискуссии на Украине на 15-ой конференции европейских регионов и городов в Зальцбурге. 

По его мнению, австрийская аудитория устала от конфликта ЕС с РФ, она также устала от санкций. Он подчеркнул, что подобные настроения присутствуют в Италии, Франции, Греции, Испании, Словении и на Кипре. 

«В немецких бизнес-кругах примерно такие же настроения — усталость от санкций, желание смотреть в будущее и понимание того, что пора уже уходить из конфронтационного цикла в некий новый цикл отношений с Россией», — сказал Пушков.

Пушков отметил, что на данный момент у европейцев сложные отношения с администрацией президента США Дональда Трампа. Мощь Китая все больше нарастает, поэтому в таких условиях Россия — естественный партнер для Европы, усиливающий европейский потенциал. 

Российский сенатор отметил, что неслучайно президент Франции Эммануэль Макрон начал сближаться с Москвой. Таким образом он выразил глубинный тренд, существующий в Европе. 

«Это не значит, что завтра будут сняты санкции, но я вижу позитивные сдвиги, и на этой конференции они мне тоже были заметны», — сказал он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #евросоюз #санкции #политика #общество

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