Один человек погиб при взрыве банкомата в Череповце
Попытавшийся взломать банкомат в жилом доме злоумышленник погиб во время взрыва. Об этом 8 октября сообщает РЕН ТВ.
Во вторник в жилом доме в Череповце взорвался банкомат, сообщает телеканал. Случай произошел в помещении одного из банков, которое расположено на первом этаже жилой пятиэтажки.
Как сообщает телеканал, банкомат взорвался, когда его попытался взломать злоумышленник. В результате происшествия погиб один человек.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.
Человек погиб при взрыве банкомата в Череповце — #ФОТО https://t.co/GfNlhug7Fi pic.twitter.com/f5Kze8Ep5P— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 8, 2019