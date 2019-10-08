Один человек погиб при взрыве банкомата в Череповце

Попытавшийся взломать банкомат в жилом доме злоумышленник погиб во время взрыва. Об этом 8 октября сообщает РЕН ТВ.

Во вторник в жилом доме в Череповце взорвался банкомат, сообщает телеканал. Случай произошел в помещении одного из банков, которое расположено на первом этаже жилой пятиэтажки.

Как сообщает телеканал, банкомат взорвался, когда его попытался взломать злоумышленник. В результате происшествия погиб один человек.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.