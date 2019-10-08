Крафтовое пиво может исчезнуть в России

Производства крафтового пива могут закрыться по всей России. Об этом пишет RT, ссылаясь на Росстандарт. Это связано со вступлением в силу в 2021 году нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.

Документ не предусматривает производство крафтового пива. Согласно новому регламенту, пивом будет считаться напиток, содержащий 80 процентов солода, менее 20 процентов несоложеного сырья и менее двух процентов сахаросодержащих продуктов.

Из-за то что документов, которые делают легальным производство крафтового пива, нет, некоторые его сорта могут отнести к контрафакту. В Росстандарте добавили, что из-за разных способов изготовления напитка, разных рецептов и технологий на него не может быть разработан общий ГОСТ.