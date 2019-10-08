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10:00   8 Октября 2019
Весь мир

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что раньше Крым принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что раньше Крым принадлежал России

Специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик, выступая на проходящем в Австрии международном форуме Salzburg Europe Summit, напомнил, что полуостров Крым ранее находился в составе России.

Об этом во вторник утром пишет издание «Укринформ», отмечая, что Сайдик отказался прокомментировать референдум, прошедший в Крыму весной 2014 года, отметив, что сможет свободно говорить на эту тему после выхода на пенсию, а на данный момент данная тема не входит в сферу его ответственности.

«Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма», - уточнил он.

Однако затем, Сайдик, взяв слово еще раз, напомнил участникам мероприятия, что во времена СССР Крым около 30 лет входил в состав РСФСР, после чего был передан в состав УССР, а до этого «была Российская империя».

Как отмечает информационное агентство, участвовавший форуме посол Украины в Австрии Александр Щерба, выразил в связи с подобной позицией спецпосланника ОБСЕ «свое недоумение».

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что раньше Крым принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что раньше Крым принадлежал России

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Автор: Александр Люблинский
#россия #украина #крым #обсе #политика #весь мир #спецпосланник

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