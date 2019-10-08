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9:20   8 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Пресс-секретарю Зеленского может грозить уголовная ответственность

Пресс-секретарю Зеленского может грозить уголовная ответственность

Журналист Даниил Яневский написал заявление на пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель, копию которого опубликовал во вторник, 8 октября, на странице в Facebook. 

«Сообщаю Вам о следующих обстоятельствах: из открытых источников (сеть Интернет) мне стало известно о совершении преступления должностным лицом — пресс-секретарем Президента Украины гражданкой Мендель Юлией», — сообщил он. 

Украинского представителя СМИ возмутил случай, когда Мендель оттолкнула журналиста, который хотел задать вопрос главе государства. Яневский уверен, что таким образом Мендель препятствовала осуществлению законной журналисткой деятельности, напомнив, что за это предусмотрена уголовная ответственность. 

Ранее Мендель грубо оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос Зеленскому. Она аргументировала свой поступок тем, что представитель СМИ «нарушил личное пространство» президента. 

Позже Союз журналистов Украины призвал Офис президента пересмотреть отношение к журналистам. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #сми #журналистика #общество #зеленский

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