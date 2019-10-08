Глава Минобороны Индии прибыл во Францию, чтобы принять первый истребитель Rafale

Глава Минобороны Индии Раджнатх Синг прибыл по Францию, чтобы принять у французских коллег первый из заказанных 36 реактивных истребителей Rafale.

«Рад оказаться во Франции. Эта великая держава является важным стратегическим партнером Индии, и наши особые отношения с ней выходят далеко за формальные рамки», — написал министр у себя в Twitter.

Истребитель будет передан на базе ВВС Франции Бордо-Мериньяк. На церемонию приглашены высокопоставленные представители властей двух стран. Событие совпало с Днем ВВС Индии. В связи с этим Сингх поздравил индийских летчиков с полфессиональным праздником, назвав их «примером образцового мужества, стойкости и преданности своей стране».

Остальные самолеты Rafale поступят в Индию несколькими партиями в период с 2019 по 2022 год.