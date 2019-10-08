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Глава Минобороны Индии прибыл во Францию, чтобы принять первый истребитель Rafale

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9:10   8 Октября 2019
Весь мир

Глава Минобороны Индии прибыл во Францию, чтобы принять первый истребитель Rafale

Глава Минобороны Индии прибыл во Францию, чтобы принять первый истребитель Rafale

Глава Минобороны Индии Раджнатх Синг прибыл по Францию, чтобы принять у французских коллег первый из заказанных 36 реактивных истребителей Rafale. 

«Рад оказаться во Франции. Эта великая держава является важным стратегическим партнером Индии, и наши особые отношения с ней выходят далеко за формальные рамки», — написал министр у себя в Twitter. 

Истребитель будет передан на базе ВВС Франции Бордо-Мериньяк. На церемонию приглашены высокопоставленные представители властей двух стран. Событие совпало с Днем ВВС Индии. В связи с этим Сингх поздравил индийских летчиков с полфессиональным праздником, назвав их «примером образцового мужества, стойкости и преданности своей стране». 

Остальные самолеты Rafale поступят в Индию несколькими партиями в период с 2019 по 2022 год.

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Автор: Виктория Разумовская
#франция #авиация #индия #истребитель

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