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8:39   8 Октября 2019
Россия

Мокрый снег ожидается в Москве во вторник

Мокрый снег ожидается в Москве во вторник

Жителей Москвы во вторник, 8 октября, ожидает пасмурная погода, местами пройдет мокрый снег и дождь. Температура воздуха составит максимум шесть градусов тепла. 

В Подмосковье столбик термометра может подняться до семи градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #погода #снег

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