Мокрый снег ожидается в Москве во вторник
Жителей Москвы во вторник, 8 октября, ожидает пасмурная погода, местами пройдет мокрый снег и дождь. Температура воздуха составит максимум шесть градусов тепла.
В Подмосковье столбик термометра может подняться до семи градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба.
Погода, едва вернувшись в начало сентября, вновь бросится догонять календарь и даже опередит его.https://t.co/RgMVyEsJRV#Москва #Гидрометцентр #погода #осень #похолодание pic.twitter.com/u7RKDTKvpv— Гидрометцентр России (@meteoinfo_ru) October 3, 2019