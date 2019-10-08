Мокрый снег ожидается в Москве во вторник

Жителей Москвы во вторник, 8 октября, ожидает пасмурная погода, местами пройдет мокрый снег и дождь. Температура воздуха составит максимум шесть градусов тепла.

В Подмосковье столбик термометра может подняться до семи градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба.