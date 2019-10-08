Москвички смогут бесплатно пройти маммографию

Жительницы Москвы старше 18 лет смогут бесплатно сделать УЗИ молочных желез, маммографию или получить консультацию с 12 октября по 3 ноября в 79 медучреждениях столицы. Об этом говорится на сайте мэра.

Акция проходит в рамках Всемирного дня борьбы против рака молочной железы. Для прохождения обследования необходимо взять с собой полис обязательного медстрахования и паспорт. При обнаружении каких-то патологий пациенток направят на дополнительное обследование.

Проконсультироваться и сделать УЗИ можно будет в городских поликлиниках и больницах с 09.00 до 18.00 по субботам и с 09.00 до 15.00 по воскресеньям. Для записи необходимо позвонить непосредственно в медучреждение.

Полный список поликлиник, медцентров, больниц, участвующих в акции, опубликован на сайте департамента здравоохранения Москвы.