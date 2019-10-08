Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Москвички смогут бесплатно пройти маммографию

Москвички смогут бесплатно пройти маммографию

 Убитому в Хабаровске Драчеву установили мемориальную доску

Убитому в Хабаровске Драчеву установили мемориальную доску
Глава МИД Украины назвал три возмножных сценария развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины назвал три возмножных сценария развития ситуации в Донбассе

 Одну из улиц Цхинвала власти назовут именем Путина

Одну из улиц Цхинвала власти назовут именем Путина
Экономика Гонконга из-за протестов за последнюю неделю потеряла 357 миллионов долларов

Экономика Гонконга из-за протестов за последнюю неделю потеряла 357 миллионов долларов

 Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу

Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу
Москвички смогут бесплатно пройти маммографию

Москвички смогут бесплатно пройти маммографию

 Убитому в Хабаровске Драчеву установили мемориальную доску

Убитому в Хабаровске Драчеву установили мемориальную доску
Глава МИД Украины назвал три возмножных сценария развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины назвал три возмножных сценария развития ситуации в Донбассе

 Одну из улиц Цхинвала власти назовут именем Путина

Одну из улиц Цхинвала власти назовут именем Путина
Экономика Гонконга из-за протестов за последнюю неделю потеряла 357 миллионов долларов

Экономика Гонконга из-за протестов за последнюю неделю потеряла 357 миллионов долларов

 Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу

Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу
8:20   8 Октября 2019
Россия

Москвички смогут бесплатно пройти маммографию

Москвички смогут бесплатно пройти маммографию

Жительницы Москвы старше 18 лет смогут бесплатно сделать УЗИ молочных желез, маммографию или получить консультацию с 12 октября по 3 ноября в 79 медучреждениях столицы. Об этом говорится на сайте мэра.

Акция проходит в рамках Всемирного дня борьбы против рака молочной железы. Для прохождения обследования необходимо взять с собой полис обязательного медстрахования и паспорт. При обнаружении каких-то патологий пациенток направят на дополнительное обследование.

Проконсультироваться и сделать УЗИ можно будет в городских поликлиниках и больницах с 09.00 до 18.00 по субботам и с 09.00 до 15.00 по воскресеньям. Для записи необходимо позвонить непосредственно в медучреждение.

Полный список поликлиник, медцентров, больниц, участвующих в акции, опубликован на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#москва #общество #здравоохранение #обследование

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...