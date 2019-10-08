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7:58   8 Октября 2019
Россия

Убитому в Хабаровске Драчеву установили мемориальную доску

Убитому в Хабаровске Драчеву установили мемориальную доску

Чемпиону России и по пауэрлифтингу Андрею Драчеву, погибшему во время драки в Хабаровске, установили памятную доску в Амурской области. Об этом сообщает Заксобрание региона.

Драчев был убит во время уличной драки в августе 2017 года. Суд установил, что преступление было совершено из хулиганских побуждений. Убийца Анар Аллахверанов был приговорен к восемнадцати годам колонии строгого режима и должен будет выплатить родственникам погибшего чемпиона более пяти миллионов рублей.

Драчев родился в 1985 году в Хабаровском крае. Затем его семья переехала в город Райчихинск, расположенный в Амурской области.

Отмечается, что памятная доска серебряному призеру чемпионатов Европы и мира была установлена на здании его родной школы.

На Дальнем Востоке Драчева знали как успешного спортсмена - он являлся мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, был обладателем серебряных медалей с чемпионатов мира и Европы. Последние годы он забросил занятия штангой и увлекся бодибилдингом.

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Автор: Олег Королев
#амурская область #драчев

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