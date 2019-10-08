Экономика Гонконга из-за протестов за последнюю неделю потеряла 357 миллионов долларов

Гонконгская экономика потеряла по меньшей мере 357 миллионов долларов за последние шесть дней из-за массовых беспорядков. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на местных экспертов.

Согласно их оценкам, ущерб сектору розничных продаж, транспортной отрасли, гостиничному и ресторанному бизнесу за прошедшие выходные достиг 1,9 миллиардов гонконгских долларов (242 миллиона долларов США). Ущерб во всех отраслях оценивается по меньшей мере в 2,8 миллиардов гонконгских долларов (357 миллионов долларов).

Исполнительный директор финансовой компании Geo Securities Фрэнсис Лунь сообщил, что потери оператора гонконгского метро за выходные могут составить 500 миллионов гонконгских долларов (63,6 миллиона долларов). В субботу впервые в истории она полностью прекратила работу из-за вандализма и погромов, в воскресенье работала в ограниченном режиме.

В городе из-за хаоса и транспортного коллапса не работают многие ТЦ, рестораны и магазины. Отмечается, что заполняемость отелей упала с 95 процентов до 50, несмотря на резкое снижение стоимости номеров.