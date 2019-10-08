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 Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу

Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу
7:03   8 Октября 2019
Весь мир

Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу

Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщает портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Штайнмайер отметил, что споры о формуле на Украине его немного удивляют, потому что в переговоры по ней был вовлечен один из нынешних критиков - экс-президент Петр Порошенко.

Также он отверг утверждения о том, что «формула» якобы создавалась под российским влиянием. По его словам, его предложение содержит ни что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не готовы предпринимать, в серию маленьких.

На минувшей неделе контактная группа по Украине согласовала «формулу Штайнмайера», согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в ряде районов Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов, и на постоянной основе - после отчета ОБСЕ об их итогах.

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Автор: Олег Королев
#украина #формула штайнмайера

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