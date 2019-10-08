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6:33   8 Октября 2019
Весь мир

Сирийские саперы в Идлибе уничтожили заминированную пещеру, служившую убежищем боевикам

Сирийские саперы в Идлибе уничтожили заминированную пещеру, служившую убежищем боевикам

Саперы армии Сирии на юге провинции Идлиб уничтожили крупную пещеру, которую боевики использовали в качестве склада и убежища.

Командир саперного подразделения сирийской армии Имад Хаса рассказал, что на юге Идлиба военные нашли большое число пещер, которые использовали террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещена в РФ).

По его словам, уничтоженая пещера имела длину 150 метров и обладала большим числом ответвлений и тоннелей, поэтому сложно предположить, сколько боевиков могли укрываться. По его словам, заметно, что террористы основательно обустраивались.

В пещере было найдено много мин, которые сложно разминировать. Пещера была подорвана в целях безопасности.

Хаса заявил, что внутри нее были мастерские для создания ударных БПЛА, а также большое число оружия производства стран НАТО и США в частности.

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Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб

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