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 Трамп заявил о разработке США «неверотяных вооружений»

Трамп заявил о разработке США «неверотяных вооружений»
6:05   8 Октября 2019
Весь мир

Трамп заявил о разработке США «неверотяных вооружений»

Трамп заявил о разработке США «неверотяных вооружений»

США ведут разработку «новых невероятных вооружений», заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, у США есть «такие тип вооружения, о которых никто не может представить». Трамп заявил, что они будут продемонстрированы в ближайшие четыре-пять недель.

Американский президент подчеркнул, что Вашингтон демонстрирует не все типы вооружений. Он отметил, что сейчас идет строительство уникальных подводных лодок новейшего образца.

Трамп выразил надежду, что США не придется их использовать.

Второго октября Минобороны США провело четвертый с начала года пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы проверить надежность ее систем. Ракеты данного типа были приняты на вооружение в США более пятидесяти лет назад. Пентагон рассчитывает в 2036 году осуществить их замену на новые ракеты, которые сейчас находятся в стадии разработки.

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #вооружения

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