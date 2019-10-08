Мадуро рассказал о планах армии после учений на границе с Колумбией

Вооруженные силы Венесуэлы будут развернуты на границе с Колумбией и после окончания учений для снижения исходящих от этой страны угроз. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Масштабные военные учения Каракас проводил с 10 по 28 сентября.

Мадуро во время трансляции заявил, что из соседней Колумбии идет наркотрафик, нелегальная переправка топлива, а также осуществляются похищения людей. По его словам, все обозначенные угрозы привели к решению активизировать учения.

Венесуэльский лидер отметил, что колумбийские власти хотят войны с Боливарианской республикой. Он подчеркнул, что не может позволить этому случиться.

Мадуро заявил, что Каракас желает мира и готовится к этому. Он заявил, что за время трехнедельных учений страна пришла к наилучшие за последние две сотни лет готовности защищать территорию, мир и суверенитет.

По словам венесуэльского лидера, он предложил министру обороны страны проводить постоянные учения. Для этой цели продлено действие оранжевой тревоги и развертывание венесуэльских сил на границе рядом с Колумбией, подчеркнул Мадуро.

«Ни одна вооруженная группа не может пройти на территорию Венесуэлы», - заявил он.