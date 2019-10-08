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5:17   8 Октября 2019
Россия

Российские инженеры создали «крыло», способное вырабатывать электричество из подводных течений

Российские инженеры создали «крыло», способное вырабатывать электричество из подводных течений

Компания «Энергоинновации» занимается разработкой «энергоферм», которые производят ток от речных и морских течений. Об этом пишут РИА «Новости», ссылаясь на информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).

Отмечается, что российская компания готовится испытать прототип устройства «Ныряющее крыло» осенью. Ожидается, что тесты пройдут в бассейне, где будут созданы специальные условия. В случае, если испытания пройдут успешно, то в следующем году энергоустановка будет запущена в опытно-промышленную эксплуатацию.

Гендиректор «Энергоинноваций» Андрей Терентьев рассказал агентству, что инженеры компании уже научились преобразовывать поток течения в механическую энергию движения крыла. По его словам, следующим этапом является преобразование механической энергии в электрическую.

Место испытания пока не определено. Ожидается, что это могут быть как российские реки, так и Черное море.

Терентьев отмечает, что в мире нет аналогичных установок. По его словам, имеющиеся за рубежом опытные образцы могут работать лишь на скорости более метра в секунду, тогда как основая масса течений в мировом океане составляет 0,5-0,6 метра в секунду и ниже. Коммпания смогла добиться того, чтобы «крыло» работало с течениями 0,3 метра в секунду.

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Автор: Олег Королев
#российские технологии

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