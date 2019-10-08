Российские инженеры создали «крыло», способное вырабатывать электричество из подводных течений

Компания «Энергоинновации» занимается разработкой «энергоферм», которые производят ток от речных и морских течений. Об этом пишут РИА «Новости», ссылаясь на информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).

Отмечается, что российская компания готовится испытать прототип устройства «Ныряющее крыло» осенью. Ожидается, что тесты пройдут в бассейне, где будут созданы специальные условия. В случае, если испытания пройдут успешно, то в следующем году энергоустановка будет запущена в опытно-промышленную эксплуатацию.

Гендиректор «Энергоинноваций» Андрей Терентьев рассказал агентству, что инженеры компании уже научились преобразовывать поток течения в механическую энергию движения крыла. По его словам, следующим этапом является преобразование механической энергии в электрическую.

Место испытания пока не определено. Ожидается, что это могут быть как российские реки, так и Черное море.

Терентьев отмечает, что в мире нет аналогичных установок. По его словам, имеющиеся за рубежом опытные образцы могут работать лишь на скорости более метра в секунду, тогда как основая масса течений в мировом океане составляет 0,5-0,6 метра в секунду и ниже. Коммпания смогла добиться того, чтобы «крыло» работало с течениями 0,3 метра в секунду.