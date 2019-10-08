Добыча нефти частично остановлена в Эквадоре из-за манифестаций

Министерство энергетики Эквадора уведомило об остановке добычи на трех месторождениях государственной компании Petroamazona.

В сообщении на официальной странице ведомства говорится, что операции на месторождениях в провинциях Орельяна и Сукумбиос под управлением государственной компании остановлены в связи с блокировкой производственных мощностей, осуществленной «лицами, не вовлеченной в производство».

По данным министерства энергетики, потери от остановки добычи составляют 60 тысяч баррелей в день. Руководство компании ведет переговоры с протестующими на каждом из месторождений.

Ведомство запросило объединенное командование вооруженных сил усилить охрану предприятий и подчеркнуло, что принятие решений и контроль в стратегических отраслях, к которым также относится нефтеперарботка и нефтедобыча, является правительственной прерогативой.

Массовые протесты начались в Эквадоре в начале месяца. Митингующие недовольны экономическими реформами правительства.