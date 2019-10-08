Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым во времена СССР уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик на проходящем в Австрии международном форуме Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже был частью России. Об этом сообщают украинские СМИ.

В ходе дискуссии Сайдика попросили прокомментировать референдум 2014 года в Крыму. В ответ он заявил, что относительно темы полуострова он не выражает позицию, поскольку является спецпредставителем ОБСЕ и сферой его ответственности является Донбасс.

Сайдик спустя некоторое время еще раз взял слово. Он заявил, что присутствующим на мероприятии нужно помнить, что во времена СССР Крым был в составе РСФСР тридцать лет, позже 37 лет - в составе УСССР, а до этого была Российская империя.

Украинские СМИ заявляют, что после этого присутствующий на встрече украинский посол в Австрии Александр Щерба выразил недоумение позицией спецпредставителя ОБСЕ.