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 Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым во времена СССР уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым во времена СССР уже принадлежал России
4:08   8 Октября 2019
Весь мир

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым во времена СССР уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым во времена СССР уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик на проходящем в Австрии международном форуме Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже был частью России. Об этом сообщают украинские СМИ.

В ходе дискуссии Сайдика попросили прокомментировать референдум 2014 года в Крыму. В ответ он заявил, что относительно темы полуострова он не выражает позицию, поскольку является спецпредставителем ОБСЕ и сферой его ответственности является Донбасс.

Сайдик спустя некоторое время еще раз взял слово. Он заявил, что присутствующим на мероприятии нужно помнить, что во времена СССР Крым был в составе РСФСР тридцать лет, позже 37 лет - в составе УСССР, а до этого была Российская империя.

Украинские СМИ заявляют, что после этого присутствующий на встрече украинский посол в Австрии Александр Щерба выразил недоумение позицией спецпредставителя ОБСЕ.

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Автор: Олег Королев
#крым #обсе

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