Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева вылетела из США в Москву

Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева, которую ранее ФБР США подвергли неправомерному допросу, вылетела из Нью-Йорка в Москву. Об этом сообщат ТАСС.

Российский парламентарий прибыла в Нью-Йорк из Сан-Франциско, где участвовала в российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс». Каких-либо проблем у нее не возникло при прохождении паспортного контроля и при посадке в самолет. Рейс вылетел в 19:16 понедельника (02:16 вторника мск), прибытие в московский аэропорт ожидается в 11:05 мск.

Пятого октября посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что прибывшая для участия форуме «Диалог Форт-Росс» Юмашева была задержана в нью-йоркском аэропорту сотрудниками ФБР допроса, который длился около часа. В связи с этим российское посольство направило ноту протеста в Госдепартамент США в связи с подобными действиями американских властей.