Надпись VVP67 появилась в небе над Лос-Анджелесом

Жители Лос-Анджелеса публикуют в Instagram фотографии и видео надписи #VVP67, которую начертил в небе самолет.

Снимки с хэштегом, сделанные с разных ракурсов, были опубликованы на страницах нескольких пользователей. Один из местных жителей выложил видеозапись, на которой видно, как небольшой самолет рисует послание.

В комментариях под видео один из пользователей предположил, что кто-то таким способом решил поздравить российского президента Владимира Путина с днем рождения, которое он отпраздновал в понедельник.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что свой день рождения президент РФ провел с близкими и родными, перед этим побывав в сибирской тайге.