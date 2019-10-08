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Надпись VVP67 появилась в небе над Лос-Анджелесом

Надпись VVP67 появилась в небе над Лос-Анджелесом
3:01   8 Октября 2019
Весь мир

Надпись VVP67 появилась в небе над Лос-Анджелесом

Надпись VVP67 появилась в небе над Лос-Анджелесом

Жители Лос-Анджелеса публикуют в Instagram фотографии и видео надписи #VVP67, которую начертил в небе самолет.

Снимки с хэштегом, сделанные с разных ракурсов, были опубликованы на страницах нескольких пользователей. Один из местных жителей выложил видеозапись, на которой видно, как небольшой самолет рисует послание.

В комментариях под видео один из пользователей предположил, что кто-то таким способом решил поздравить российского президента Владимира Путина с днем рождения, которое он отпраздновал в понедельник.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#VVP67 or #VVPG7 #MERCURYRETROGRADE

A post shared by Preston Olivia James (@prestonoliviajames) on

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что свой день рождения президент РФ провел с близкими и родными, перед этим побывав в сибирской тайге.

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Автор: Олег Королев
#путин #лос-анджелес

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