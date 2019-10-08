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2:45   8 Октября 2019
Весь мир

Турция завершила подготовку к военной операции в Сирии

Турция завершила подготовку к военной операции в Сирии

Подготовка к новой операции турецких сил на севере Сирии завершилась, сообщает Минобороны Турции.

Ранее СМИ сообщили, что турецкие самолеты нанесли удар по базе арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» в сирийской Хасеке.

Военное ведомство сообщает, что создание безопасной зоны и мирного коридора нужно для того, чтобы обеспечить безопасность сирийцев, что будет способствовать стабильности и спокойствию региона. Подчеркивается, что генштаб турецких ВС «никогда не допустит создания террористического коридора у границ».

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение о проведении операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Ее целью станет очистка приграничной территории от сил самообороны сирийских курдов, создание в регионе зоны безопасности, а также для размещения сирийских беженцев.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп пригрозил «разрушить экономику Турции», если в ходе операции Анкары «выйдет за рамки дозволенного».

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция

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