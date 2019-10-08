Актер Джим Керри посвятил карикатуру Трампу и Зеленскому

Голливудский актер Джим Керри опубликовал на своей странице в Twitter карикатуру на президента США Дональда Трампа и его украинского коллегу Владимира Зеленского.

На рисунке Керри американский лидер, обращаясь к Зеленскому, цитирует главного героя фильма «Крестный отец», намекая на то, что Зеленскому может в будущем понадобиться услуга.

«До до тех пор прими этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери», - говорится в надписи.

Актер сопроводил карикатуру надписью о том, что «крестный отец-мошенник» сделал Зеленскому предложение, от которого ему невозможно отказаться.

The Fraudfather made Zelensky “an offer he couldn’t refuse”. pic.twitter.com/qnFFNB5M32 — Jim Carrey (@JimCarrey) October 6, 2019

Белый дом в сентябре опубликовал стенограмму беседы Зеленского и Трампа, состоявшейся 25 июля. Она подтвердила, что президент США попросил украинского коллегу расследовать обстоятельства увольнения экс-генпрокурора Виктора Шокина, занимавшегося выявлением коррупционых схем Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, а также дело самого Хантера Байдена.