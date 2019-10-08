Проект пилотируемой ракеты «Ангара» разработают к концу года

Разработка проекта ракеты-носителя «Ангара-А5П», которая будет способна выводить на орбиту корабль «Орел», завершится к концу 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Собеседник агентства сообщил, что сейчас идет разработка проекта. Ожидается, что она завершится к концу текущего гоад.

Работы по созданию ракеты находятся на начальной стадии, Уточняется, что «Ангара-А5П» будет отличаться от обычной версии большей степенью резервирования, надежности и безопасности. Ожидается, что ракета будет спроектирована в соответствии с требованиями к пилотируемым средствам выведения космических аппаратов.

Другой источник рассказал, что гендиректор Роскомоса Дмитрий Рогозин предложил вернуться к концепции запуска нового пилотируемого корабля на тяжелой «Ангаре». Предыдущее руководство госкорпорации в 2017 году приняло решение перенести запуски корабля на «Союз-5», что приводило к удорожанию и усложнению ракеты.

Ожидается, что пилотируемая «Ангара» будет отличаться меньшими перегрузками при отрыве от стартового стола и при разделении третьей ступени и пилотируемого корабля «Орел»