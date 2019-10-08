Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Проект пилотируемой ракеты «Ангара» разработают к концу года

Проект пилотируемой ракеты «Ангара» разработают к концу года

 Эксперт по организации беспорядков ЦРУшник Секстон провалил задание в Москве

Эксперт по организации беспорядков ЦРУшник Секстон провалил задание в Москве
Глава МИД Украпны назвал три возмножны сценария развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украпны назвал три возмножны сценария развития ситуации в Донбассе

 Одну из улиц Цхинвала власти назовут именем Путина

Одну из улиц Цхинвала власти назовут именем Путина
Трамп призвал Пекин гуманно урегулировать ситуацию в Гонконге

Трамп призвал Пекин гуманно урегулировать ситуацию в Гонконге

США опровергли сведения о выводе всех своих войск с территории Сирии

США опровергли сведения о выводе всех своих войск с территории Сирии
Проект пилотируемой ракеты «Ангара» разработают к концу года

Проект пилотируемой ракеты «Ангара» разработают к концу года

 Эксперт по организации беспорядков ЦРУшник Секстон провалил задание в Москве

Эксперт по организации беспорядков ЦРУшник Секстон провалил задание в Москве
Глава МИД Украпны назвал три возмножны сценария развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украпны назвал три возмножны сценария развития ситуации в Донбассе

 Одну из улиц Цхинвала власти назовут именем Путина

Одну из улиц Цхинвала власти назовут именем Путина
Трамп призвал Пекин гуманно урегулировать ситуацию в Гонконге

Трамп призвал Пекин гуманно урегулировать ситуацию в Гонконге

США опровергли сведения о выводе всех своих войск с территории Сирии

США опровергли сведения о выводе всех своих войск с территории Сирии
1:55   8 Октября 2019
Россия

Проект пилотируемой ракеты «Ангара» разработают к концу года

Проект пилотируемой ракеты «Ангара» разработают к концу года

Разработка проекта ракеты-носителя «Ангара-А5П», которая будет способна выводить на орбиту  корабль «Орел», завершится к концу 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Собеседник агентства сообщил, что сейчас идет разработка проекта. Ожидается, что она завершится к концу текущего гоад.

Работы по созданию ракеты находятся на начальной стадии, Уточняется, что «Ангара-А5П» будет отличаться от обычной версии большей степенью резервирования, надежности и безопасности. Ожидается, что ракета будет спроектирована в соответствии с требованиями к пилотируемым средствам выведения космических аппаратов.

Другой источник рассказал, что гендиректор Роскомоса Дмитрий Рогозин предложил вернуться к концепции запуска нового пилотируемого корабля на тяжелой «Ангаре». Предыдущее руководство госкорпорации в 2017 году приняло решение перенести запуски корабля на «Союз-5», что приводило к удорожанию и усложнению ракеты.

Ожидается, что пилотируемая «Ангара» будет отличаться меньшими перегрузками при отрыве от стартового стола и при разделении третьей ступени и пилотируемого корабля «Орел»

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#ангара-5

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...