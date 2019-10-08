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Трамп призвал Пекин гуманно урегулировать ситуацию в Гонконге

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1:24   8 Октября 2019
Весь мир

Трамп призвал Пекин гуманно урегулировать ситуацию в Гонконге

Трамп призвал Пекин гуманно урегулировать ситуацию в Гонконге

Американский президент Дональд Трамп призвал Пекин к гуманному урегулированию ситуации в Гонконге, сообщил глава Белого дома.

По его словам, в Вашингтоне хотят видеть «очень гуманное решение». Он выразил надежду, что оно таким и будет.

Трамп подчеркнул, что США и КНР ведут торговые переговоры, и если в Гонконге случился что-то плохое, то это может повлиять отрицательно на ход переговоров. По его словам, по этой причине власти Китая должны урегулировать кризис в регионе мирным способом.

Говоря о начавшемся десятого октября в США очередном раунде торговых консультаций с КНР, Трамп заявил, что у сторон «есть шанс сделать что-то существенное», По его словам, они едут для того, чтобы заключить соглашение. «Посмотрим, возможно ли заключить сделку», - заявил он.

Очередной раунд торговых переговоров США и Китая начинается десятого октября.

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #гонконг

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