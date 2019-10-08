Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Проект пилотируемой ракеты «Ангара» разработают к концу года

Проект пилотируемой ракеты «Ангара» разработают к концу года

 Эксперт по организации беспорядков ЦРУшник Секстон провалил задание в Москве

Эксперт по организации беспорядков ЦРУшник Секстон провалил задание в Москве
Глава МИД Украпны назвал три возмножны сценария развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украпны назвал три возмножны сценария развития ситуации в Донбассе

 Одну из улиц Цхинвала власти назовут именем Путина

Одну из улиц Цхинвала власти назовут именем Путина
Трамп призвал Пекин гуманно урегулировать ситуацию в Гонконге

Трамп призвал Пекин гуманно урегулировать ситуацию в Гонконге

США опровергли сведения о выводе всех своих войск с территории Сирии

США опровергли сведения о выводе всех своих войск с территории Сирии
Проект пилотируемой ракеты «Ангара» разработают к концу года

Проект пилотируемой ракеты «Ангара» разработают к концу года

 Эксперт по организации беспорядков ЦРУшник Секстон провалил задание в Москве

Эксперт по организации беспорядков ЦРУшник Секстон провалил задание в Москве
Глава МИД Украпны назвал три возмножны сценария развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украпны назвал три возмножны сценария развития ситуации в Донбассе

 Одну из улиц Цхинвала власти назовут именем Путина

Одну из улиц Цхинвала власти назовут именем Путина
Трамп призвал Пекин гуманно урегулировать ситуацию в Гонконге

Трамп призвал Пекин гуманно урегулировать ситуацию в Гонконге

США опровергли сведения о выводе всех своих войск с территории Сирии

США опровергли сведения о выводе всех своих войск с территории Сирии
1:05   8 Октября 2019
Весь мир

США опровергли сведения о выводе всех своих войск с территории Сирии

США опровергли сведения о выводе всех своих войск с территории Сирии

США не выводят из Сири все войска, а только перемещают те, что находятся на севере страны. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

Чиновник заявил, что происходащая операция не является выводом войск. По его словам, речь идет о перемещении небольшого числа военных на другие военные базы. Сейчас идет перемещение 50 военных.

Также чиновник добавил, что ранее США удавалось убедить Турцию не проводить военную операцию на севере Сирии. По его словам, пока США не видят, чтобы операция проходила.

Вашингтон в всоксеренье заявил, что ВС США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии и не станут присутствовать на территориях, которые будут ей охвачены. В пресс-релизе Белого дома, опубликованном после телефонной беседы американского президента Дональда Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана сообщалось, что теперь Анкара будет ответственна за всех боевиков, захваченных за последние два года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #сирия #турция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...