США опровергли сведения о выводе всех своих войск с территории Сирии

США не выводят из Сири все войска, а только перемещают те, что находятся на севере страны. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

Чиновник заявил, что происходащая операция не является выводом войск. По его словам, речь идет о перемещении небольшого числа военных на другие военные базы. Сейчас идет перемещение 50 военных.

Также чиновник добавил, что ранее США удавалось убедить Турцию не проводить военную операцию на севере Сирии. По его словам, пока США не видят, чтобы операция проходила.

Вашингтон в всоксеренье заявил, что ВС США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии и не станут присутствовать на территориях, которые будут ей охвачены. В пресс-релизе Белого дома, опубликованном после телефонной беседы американского президента Дональда Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана сообщалось, что теперь Анкара будет ответственна за всех боевиков, захваченных за последние два года.