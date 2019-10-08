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0:47   8 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Глава МИД Украпны назвал три возмножны сценария развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украпны назвал три возмножны сценария развития ситуации в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, одним из которых является отказ Киева от региона.

По его словам, он наблюдает по меньшей мере три возможных варианта. По словам министра, первой тактикой является стремление Киева попробовать договориться в рамках «несправедливого процесса», в который влезли.

Вторым методом может стать «бесконечно долгое затягивание», пока «будут убивать украинских солдат» и пока люди с другой стороны окончательно не возненавидят украинские власти, отметил он.

В качестве третьего сценария Пристайко назвал то, чтобы никогда более не возвращаться к этой части страны.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский и его команда пытаются продолжить то, что начали его предшественники в Минске. Он не исключил, что если минские соглашения не будут реализованы, то тогда нужно будет обращаться к мировому сообществу и заявлять о миротворческой миссии.

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Автор: Олег Королев
#донбасс #украина #пристайко

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